Van'da 28 bin 80 adet sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da 28 bin 80 adet sentetik ecza ele geçirildi

20.04.2022 12:03
Van'da 28 bin 80 adet sentetik ecza ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 28 bin 80 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 28 bin 80 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; Gevaş ilçesi uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada, ülkemizde muadili yeşil reçeteye tabi olan 28 bin 80 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - VAN

Van'da 28 bin 80 adet sentetik ecza ele geçirildi

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Polis, Gevaş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 28 bin 80 adet sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 28 bin 80 adet sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika
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