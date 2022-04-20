Van'da, araçta 28 bin 80 sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da, araçta 28 bin 80 sentetik hap ele geçirildi

20.04.2022 12:41
Van'da, araçta 28 bin 80 sentetik hap ele geçirildi

VAN'ın Gevaş ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta 28 bin 80 sentetik hap ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

VAN'ın Gevaş ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta 28 bin 80 sentetik hap ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalarını sürdürürken, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Gevaş uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Ekiplerin durdurduğu araçta yapılan aramada, 28 bin 80 sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı.


Van'da, araçta 28 bin 80 sentetik hap ele geçirildi
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da, araçta 28 bin 80 sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da, araçta 28 bin 80 sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika
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