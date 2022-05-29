Van'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalında arama faaliyeti yürüten ekipler, yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, ilgili kurumlara teslim edildi.