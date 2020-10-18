Van'da 282 kilo 630 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 282 kilo 630 gram eroin ele geçirildi

18.10.2020 10:17
Van'da 282 kilo 630 gram eroin ele geçirildi, System.String[]

Van'da iki ayrı operasyonda 282 kilo 630 gram eroin ele geçirildi.

Van'da iki ayrı operasyonda 282 kilo 630 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çaldıran ilçesinde ilçesinde seyir halindeki bir kamyonu şüphe üzerine durdurdu.

Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada, kamyonun kasasındaki kanepelerin içine gizlenmiş 371 paket halinde 121 kilo 775 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü M.Ç'nin verdiği bilgiler doğrultusunda Çadıran'da terk edilmiş haldeki otomobilde yapılan aramalarda da 361 paket halinde 160 kilo 855 gram eroin ele geçirdi.

Uyuşturucuyla ilgili sürücü M.Ç. ile Ankara'da gözaltına alınan O.A. ve S.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polisler, eroinin bulunduğu paketlerle Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis sismik araştırma gemisinin adını yazarak bölgede yürütülen çalışmalara destek verdi.

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Eroin, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 282 kilo 630 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

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