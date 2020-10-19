Van'da 282 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 282 kilo eroin ele geçirildi

19.10.2020 00:58
Van'da 282 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesinde narkotik polisi, 2 ayrı nakliye kamyonuna uyuşturucu madde arama köpekleri Rexo ve Bobby ile yaptığı operasyonda 282 kilo eroin ele geçirdi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde narkotik polisi, 2 ayrı nakliye kamyonuna uyuşturucu madde arama köpekleri Rexo ve Bobby ile yaptığı operasyonda 282 kilo eroin ele geçirdi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Çaldıran ilçesi üzerinden batı illerine yüklü miktara eroin sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan narkotik polisi, uyuşturucunun taşındığı nakliye kamyonuna operasyon düzenledi. 16 Ekim Cumartesi günü narkotik madde arama köpeği Rexo ile birlikte kamyonda yapılan detaylı aramada, kanepe arkalıklarında zulalı vaziyette köpükle kaplanmış 371 paket halinde 121 kilo 775 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ç. gözaltına alındı. M.Ç.'nin yapılan ilk sorgusunda başka bir kamyonda daha uyuşturucunun olduğu bilgisi üzerine polis, narkotik köpeği Bobby ile birlikte operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 316 paket halinde 160 kilo 855 gram eroin olmak üzere toplamda 282 kilo 630 gram eroin ele geçirildi. İlk olayla ilişkisi bulunan O.A. ile S.Y. isimli şahıslar Ankara'da gözaltına alındı. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan M.Ç., O.A. ve S. Y., "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek" suçundan emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekler. - VAN

Uyuşturucu, Narkotik, Eroin, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 282 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

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