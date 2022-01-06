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Van'da 282 mahalle ve mezra yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Van'da 282 mahalle ve mezra yolu ulaşıma açıldı

06.01.2022 11:48
Van'da 282 mahalle ve mezra yolu ulaşıma açıldı

VAN ve ilçelerinde etkili olan kar yağışıyla kapanan 287 mahalle ve mezra yolunun ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadale ekipleri çalışıyor.

VAN ve ilçelerinde etkili olan kar yağışıyla kapanan 287 mahalle ve mezra yolunun ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadale ekipleri çalışıyor. 650 peronel ve 250 araç ile sürdürülen çalışmalarda yollardan 282'si, yeniden ulaşıma açıldı.

Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 30 santimetreyi bulduğu Van ve çevresinde, kardan kapanan 148 mahalle ve 139 mezra yolunun ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışıyor. 650 personel  ve 250 araç ile sürdürülen kar temizleme çalışmalarında, ana caddeler ve kaldırımlar temizlendi. Karla mücadele ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan merkez ve ilçelere bağlı 287 yerleşim yeri yolunun 282'sini açtı. Kapalı kalan 5 yerleşim yeri yolunun da açılması için çalışmalara devam ediliyor.

Gürpınar ilçesinin 2 bin 500 rakımlı Norduz bölgesinde de Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapanan 9 mahalle ve 8 mezra yolunu açmak için çalıştı. Gürpınar Kırkgeçit Şantiye Şefi Rıdvan Yaşar, Norduz bölgesinde karla mücadele çalışması yürüttüklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın ulaşımının sağlanması için kapalı olan mahalle ve mezra yollarımızı açmaya çalışıyoruz. Daha önce aylarca kapalı kalan yollarımızı şimdi günübirlik olarak açıyoruz. Özellikle tipi olan bölgeler bizi zorluyor çünkü açtığımız yollar kısa sürede kapanabiliyor. Bunun için ayrıca bir çalışma yapmak zorunda kalıyoruz. Kırkgeçit bölgesinde 15 iş makinesiyle 5 bölgede geceli gündüzlü çalışma yapıyoruz" dedi.Ekipler, trafiği aksatacak ve tehlike oluşturacak yollarda ise sürekli tuzlama yapıyor.

Van'da 282 mahalle ve mezra yolu ulaşıma açıldı
Van'da 282 mahalle ve mezra yolu ulaşıma açıldı
Van'da 282 mahalle ve mezra yolu ulaşıma açıldı
Van'da 282 mahalle ve mezra yolu ulaşıma açıldı
Van'da 282 mahalle ve mezra yolu ulaşıma açıldı
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Büyükşehir Belediyesi, Tragger, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da 282 mahalle ve mezra yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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