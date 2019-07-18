Son Dakika Haberleri: Van'da 284 düzensiz göçmen yakalandı
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Van'da 284 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 284 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da 284 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 284 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin ve Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Albayrak ve Atlılar Mahallesi yakınlarında ilçeye doğru ilerleyen grupları durdurdu.
Kontrollerde 48'i çocuk, 51'i kadın 284 Bangladeş ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Jandarma, Başkale, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:27 Kaynak: AA
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