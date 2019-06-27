Van'da 29 kaçak göçmen yakalandı
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Van'ın Gürpınar ilçesinde durdurulan bir minibüste 29 kaçak göçmen yakalandı.
Van
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:05 Kaynak: İHA
'ın Gürpınar
ilçesinde durdurulan bir minibüste 29 kaçak göçmen yakalandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Hakkari-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. Yapılan aramada, 25 Afganistan
ve 4 Pakistan
uyruklu olmak üzere toplam 29 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan ve gözaltına alınan T.A. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, kaçak şahıslar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
(Mehmet Salih
Akkuş/İHA)
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