Van'da 29 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da 29 kişi tutuklandı

14.03.2022 08:27
Van'da 29 kişi tutuklandı

Van'da hırsızlık ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 29 kişi tutuklandı.

Van'da hırsızlık ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 29 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında "Hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 7-13 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 59 yıl hapis cezası bulunan ve 97 bin 840 TL para cezası almış, çeşitli suçlardan aranması olan 57 şahıs yakalanmış ve 27 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet çalıntı araç, 28 bin 825 TL ve 900 Dolar nakit para, 8 adet cep telefonu, 2 adet çeyrek altın, 4 adet imitasyon bilezik, 1 adet cüzdan ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 7 adet fişek ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından, 6 aranan şahıs yakalanmış ve 10 bin TL nakit para ele geçirilmiştir" denildi. - VAN

Van'da 29 kişi tutuklandı
Van'da 29 kişi tutuklandı
Van'da 29 kişi tutuklandı
Van'da 29 kişi tutuklandı
Van'da 29 kişi tutuklandı
Van'da 29 kişi tutuklandı

YORUMLAR
500
Tarladan çalınan sulama boruları bulunarak sahibine teslim edildi, 3 kişi yakalandı Tarladan çalınan sulama boruları bulunarak sahibine teslim edildi, 3 kişi yakalandı Son dakika haberleri! Tekirdağ'da hırsızlık olayları kamerada: 3 gözaltı Son dakika haberleri! Tekirdağ'da hırsızlık olayları kamerada: 3 gözaltı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Türk Lirası, Hırsızlık, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 29 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
08:25 Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşinden karısına baltalı saldırı: Eve alınmayınca kapıyı baltayla kırdı
08:08 Kadirov, Ukrayna'daki birlikleriyle buluştu! Ukrayna güvenliğiyle alay etti, Kiev'e girmek için hazır olduklarını açıkladı
07:57 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
07:51 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:49 Sercan, Survivor All Star'a veda eden yarışmacı oldu
07:45 Meteoroloji uyardı! Kar yağışı yeniden başlayacak
01:03 ABD'den çarpıcı Rusya açıklaması: Putin, Rus güçlerinin Ukrayna'da istediği ilerlemeyi gösteremediği için hüsrana uğradı
00:41 İki kulübün başkanı birbirine girdi! Tahir Kıran'dan Ali Koç'a olay sözler: Muhterem annen Rizeli, ayıp ettin
00:33 Zelenski teknoloji devlerine destek çağrısında bulundu: Ya barıştan yanasınızdır ya da savaştan
00:27 AK Parti'den istifa eden 200 kişinin İyi Parti'de rozetleri takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 08:33:12. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da 29 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement