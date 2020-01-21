Van'da 29 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Van'da 29 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

6 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 29 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 29 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, System.String[]

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 29 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 23, Başkale'de 1, Gürpınar'da 4, Muradiye ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 29 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, sabahın ilk saatlerinde Hakkari çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 1, Hakkari'de eksi 3, Bitlis'te eksi 3 ve Muş'ta eksi 1 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN

Bahçesaray, Gürpınar, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:23 Kaynak: İHA
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