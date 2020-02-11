Van'da 294 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 294 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika

Van'da 294 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

6 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 294 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 294 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, System.String[]

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 294 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 55, Başkale'de 37, Çaldıran'da 10, Çatak'ta 81, Edremit'te 1, Erciş'te 8, Gevaş'ta 6, Gürpınar'da 39, İpekyolu'da 1, Muradiye'de 24, Özalp'te 2, Saray'da 3 ve Tuşba ilçesinde ise 27 olmak üzere toplam 294 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

(İHA)

Bahçesaray, Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:15 Kaynak: İHA
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