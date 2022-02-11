VAN'DA, 294 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika

VAN'da dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 294 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Van-Bahçesaray kara yoluna da çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kentte dün gece saatlerinde başlayan ve belirli aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle kent genelinde 142 mahalle ve 152 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 50 santime ulaştı. Büyükşehir Belediyesi 300 iş makinesi ve 700 personelle kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması, kent merkezinde ana ve ara arterlerin açık tutulması için çalışma başlattı.

Kar ve fırtına nedeniyle Van- Hakkari kara yolundaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Van-Bahçesaray kara yolu da çığ riskine karşı ulaşıma kapatıldı. İlçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesi kara yolundan sağlanıyor.