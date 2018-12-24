Van'da 295 Yerleşim Birimine Ulaşım Sağlanamıyor
48 dakika önce
Van'da etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle 295 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Van
'da etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle 295 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Sabah
saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle 295 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Bahçesaray
ve Çatak
ile Gürpınar
ilçesinin Kırkgeçit bölgesindeki tüm mahalle ve mezra yolları kapandı. Başkale
, Gevaş
, Muradiye
ve Saray
ilçelerinde ise bazı yerleşim yerlerine ulaşılamıyor.
Karla mücadele ekipleri ulaşımın sağlanamadığı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:45 Kaynak: AA
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