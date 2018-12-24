Son Dakika Haberleri: Van'da 295 Yerleşim Birimine Ulaşım Sağlanamıyor

Van'da 295 Yerleşim Birimine Ulaşım Sağlanamıyor

48 dakika önce

Van'da etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle 295 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van'da 295 Yerleşim Birimine Ulaşım Sağlanamıyor, System.String[]
Van'da etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle 295 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle 295 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bahçesaray ve Çatak ile Gürpınar ilçesinin Kırkgeçit bölgesindeki tüm mahalle ve mezra yolları kapandı.

Başkale, Gevaş, Muradiye ve Saray ilçelerinde ise bazı yerleşim yerlerine ulaşılamıyor.

Karla mücadele ekipleri ulaşımın sağlanamadığı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:45 Kaynak: AA

Sabah, Kar, Van, Güncel
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