Van'da 295 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı
39 dakika önce
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 295 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, Özalp ve Saray ilçelerinde ise yarın için okullar tatil edildi.
Van
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 295 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, Özalp
ve Saray
ilçelerinde ise yarın için okullar tatil edildi.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar
yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray
'da 74, Başkale
'de 17, Çatak
'ta 118, Gevaş
'ta 13, Gürpınar
'da 55, Muradiye
'de 16 ve Saray ilçesinde ise 2 olmak üzere 295 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Özalp ve Saray kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda ise, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın için tüm okulların tatil edildiği bildirildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:40 Kaynak: İHA
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