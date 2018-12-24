Son Dakika Haberleri: Van'da 295 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Van'da 295 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

39 dakika önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 295 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, Özalp ve Saray ilçelerinde ise yarın için okullar tatil edildi.

Van'da 295 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 295 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, Özalp ve Saray ilçelerinde ise yarın için okullar tatil edildi.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 74, Başkale'de 17, Çatak'ta 118, Gevaş'ta 13, Gürpınar'da 55, Muradiye'de 16 ve Saray ilçesinde ise 2 olmak üzere 295 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Özalp ve Saray kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda ise, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın için tüm okulların tatil edildiği bildirildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:40 Kaynak: İHA

Özalp, Kar, Saray, Van, Güncel
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