Van'da 3,4 büyüklüğünde deprem
47 dakika önce
VAN'da merkez üssü Tuşba ilçesi olan 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:57 Kaynak: DHA
VAN'da merkez üssü Tuşba
ilçesi olan 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 14.09 Richter ölçeğine göre 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 9.50 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Van
kent merkezinde hafif şekilde hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsü
ise depremin büyüklüğünü 3,6 olarak açıkladı.
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