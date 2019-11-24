Son Dakika Haberleri: Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika 3. Sayfa Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Van'ın Tuşba ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Van'ın Tuşba ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden yapılan açıklamada, saat 00.22'de merkez üstü Tuşba'nın Akçift Mahallesi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. 5 kilometre derinlikteki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. - VAN

Kandilli Rasathanesi, Deprem, Tuşba, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bina yanarken kimse rahatını bozmadı! Berber tıraş etti, kahvehanedekiler oyun oynadı, evdeki çekirdek çitledi
İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuk silahla cinayet işledi Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 16:02:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]