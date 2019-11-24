Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Van'ın Tuşba ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:29 Kaynak: İHA
Van'ın Tuşba ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden yapılan açıklamada, saat 00.22'de merkez üstü Tuşba'nın Akçift Mahallesi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. 5 kilometre derinlikteki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. - VAN
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