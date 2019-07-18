Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem
3 saat önce
Van'ın Çaldıran ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Van Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:47 Kaynak: İHA
'ın Çaldıran
ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre bugün saat 14.45 sıralarından merkez üstü Çaldıran ilçesinin Akbaşak bölgesinde yerin 5 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin kısa süreli paniğe neden olduğu öğrenildi. - VAN
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