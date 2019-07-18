Son Dakika Haberleri: Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem

3 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Van'ın Çaldıran ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre bugün saat 14.45 sıralarından merkez üstü Çaldıran ilçesinin Akbaşak bölgesinde yerin 5 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin kısa süreli paniğe neden olduğu öğrenildi. - VAN
Kandilli Rasathanesi, Çaldıran, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den İstanbul için korkutan deprem açıklaması: 7,2 büyüklüğünde olacak Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Camide uyuyakaldı, gece yarısı uyanıp ikinci kattan atlayınca hastanelik oldu Hoparlör tamir eden imam minareden düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 19:34:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]