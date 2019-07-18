Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem

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Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den İstanbul için korkutan deprem açıklaması: 7,2 büyüklüğünde olacak

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: Çok sayıda ölü ve yaralı var