Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Van'ın Tuşba ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:38 Kaynak: İHA
Van'ın Tuşba ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden (KRDAE) yapılan açıklamada, bugün saat 14.09 sıralarında Tuşba ilçesinin Yemlice Mahallesi'nde yerin 5 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtildi. - VAN
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