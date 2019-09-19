Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden (KRDAE) yapılan açıklamada, bugün saat 14.09 sıralarında Tuşba ilçesinin Yemlice Mahallesi'nde yerin 5 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.



Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtildi. - VAN