Son Dakika Haberleri: Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem
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Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Van'ın Tuşba ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Van'ın Tuşba ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden (KRDAE) yapılan açıklamada, bugün saat 14.09 sıralarında Tuşba ilçesinin Yemlice Mahallesi'nde yerin 5 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.


Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtildi. - VAN

Kandilli Rasathanesi, Tuşba, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:38 Kaynak: İHA
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