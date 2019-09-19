Son Dakika Haberleri: Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem
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Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem

2 saat önce

Van'ın Tuşba ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Van'ın Tuşba ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden (KRDAE) yapılan açıklamada, bugün saat 14.09 sıralarında Tuşba ilçesinin Yemlice Mahallesi'nde yerin 5 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtildi.

(İHA)

Kandilli Rasathanesi, Tuşba, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:40 Kaynak: İHA
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