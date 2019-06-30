Van'da 3.7 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Van'ın Gevaş ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Van
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:36 Kaynak: İHA
'ın Gevaş
ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 18.15'te merkez üssü Gevaş ilçesinin Töreli bölgesinde bir deprem meydana geldi. Yerin 5.2 kilometre altında meydana geldiği bildirilen depremin büyüklüğü ise 3.7 olarak açıklandı. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi. - VAN
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