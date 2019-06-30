Son Dakika Haberleri: Van'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Haber

Van'da 3.7 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Van'ın Gevaş ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Van'da 3.7 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Van'ın Gevaş ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 18.15'te merkez üssü Gevaş ilçesinin Töreli bölgesinde bir deprem meydana geldi. Yerin 5.2 kilometre altında meydana geldiği bildirilen depremin büyüklüğü ise 3.7 olarak açıklandı. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:41 Kaynak: İHA
Boğazici Üniversitesi, Gevaş, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara Çubuk'ta 3,5 şiddetinde deprem meydana geldi! Son dakika! Van'ın Gevaş ilçesinde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi Amasra'da deniz üzerinde yaşanan hortum paniğe neden oldu Taksim'deki Onur Yürüyüşü'ne polis plastik mermiyle müdahale etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 19:45:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 3.7 büyüklüğünde deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]