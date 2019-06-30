Van'da 3,8 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
VAN'ın Gevaş ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:37 Kaynak: DHA
VAN'ın Gevaş
ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli korkuya neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD
) merkez üssünü Gevaş ilçesi olarak açıkladığı 3,8 büyüklüğündeki deprem, saat 18.15'te meydana geldi. Yerin 11,56 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede kısa süreli korkuya neden oldu. Deprem, herhangi bir kayba yol açmadı.
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