Son Dakika Haberleri: Van'da 3,8 büyüklüğünde deprem
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Van'da 3,8 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

VAN'ın Gevaş ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van'da 3,8 büyüklüğünde deprem, System.String[]
VAN'ın Gevaş ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli korkuya neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Gevaş ilçesi olarak açıkladığı 3,8 büyüklüğündeki deprem, saat 18.15'te meydana geldi. Yerin 11,56 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede kısa süreli korkuya neden oldu. Deprem, herhangi bir kayba yol açmadı.


- Van
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:37 Kaynak: DHA
AFAD, Gevaş, Van, Güncel
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