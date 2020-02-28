Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem

7 saat önce

Van'ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Van'ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


AFAD Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 09.16 sıralarından merkez üstü Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğu belirtildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. - VAN

Deprem, Tuşba, AFAD, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:49 Kaynak: İHA
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