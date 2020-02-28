Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem
7 saat önce
Van'ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:49 Kaynak: İHA
Van'ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 09.16 sıralarından merkez üstü Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğu belirtildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. - VAN
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