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Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

24.12.2021 07:34

Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiVAN'da, merkez üssü Tuşba ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

VAN'da, merkez üssü Tuşba ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonucu herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sabah saat 05.26'da merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.03 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Van merkez ve çevre ilçelerden de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Van Valiliği'nden depremle ilgili yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

2 ARTÇI DEPREM GERÇEKLEŞTİ

3.9 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 1.1 ve 1.9 arasında değişen 2 artçı sarsıntı daha meydana geldi.

Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Deprem, Tuşba, AFAD, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


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