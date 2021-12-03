Van'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği - Son Dakika

Van'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıta çelenk sunuldu.

İmam Hatip Lisesinde devam eden etkinlikte konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yaptıkları düzenlemelere rağmen bazı vatandaşların halen araçlarını engelliler için yapılan rampanın önüne park edebildiğini söyledi.

Son zamanlarda alınan belediye araçları ile halk otobüslerinde engelli rampası bulunduğunu, insanların rahatlıkla binme imkanı olmasına rağmen zaman zaman şoförlerin durakta bekleyen engelliyi görmezden geldiğini duyduklarını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Onun için altyapının, mevzuatın düzeltilmesi yetmiyor. İnsanların bilinçlerinin, bakışlarının da değişmesi gerekiyor. Bugün sağlıklı olan her bir ferdin yarın o durakta otobüs bekleyen bir engelli olabileceği bilinci ile hareket etmesi gerekiyor. Asıl engel sevgisizliktir, merhametsizliktir. Merhametten, sevgiden, saygıdan yoksun olmak en büyük engelsizliktir onu biliyoruz. Herkesi engelli kardeşlerimizi anlamak için empati yapmaya davet ediyoruz. Acımaya değil, hiçbir engellinin acımaya ihtiyacı yoktur. Onları en çok üzen şey de ona acıma hissi ile yaklaşmak. Onlar anlaşılmak istiyor. Onlar sosyal hayatta yerini almak istiyor. Onlar bizlerle aynı ortamda hayatını idame etmek istiyor. "

Programda Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Mengi "Genel Bağlamda Engellilik" konusunda sunum gerçekleştirdi.

Müzik dinletisi, tiyatro gösterisi, halk oyunları ve zeybek gösterisinin ardından etkinlik engelli öğrencilerin hazırladığı serginin gezilmesiyle sona erdi.