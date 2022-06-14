Van'da 3 aydır bebek gibi bakılan ayı yavrusu Bursa'ya gönderiliyor - Son Dakika
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Van'da 3 aydır bebek gibi bakılan ayı yavrusu Bursa'ya gönderiliyor

14.06.2022 16:33

Van'da 3 aydır bebek gibi bakılan ayı yavrusu Bursa'ya gönderiliyorVAN Annesinden ayrı düşen ve 'Haçuvan' ismi verilen sevimli ayı yavrusunun rehabilite edilmek üzere getirildiği Van'daki bakımının ardından, Bursa'daki ayı barınağına gönderiliyor.

Van'da 3 aydır bebek gibi bakılan ayı yavrusu Bursa'ya gönderiliyor

VAN Annesinden ayrı düşen ve 'Haçuvan' ismi verilen sevimli ayı yavrusunun rehabilite edilmek üzere getirildiği Van'daki bakımının ardından, Bursa'daki ayı barınağına gönderiliyor.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında bahar ayında bir vatandaş tarafından bitkin halde bulanan ayı yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. DKMP ekipleri, tedavisi için 3 aylık yavru ayıyı Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti. Burada tedavisi yapılan ayı yavrusu, annesini bulması için tekrar yaşama alanına götürüldü. Ancak annesi bulunamayan ayı yavrusu, Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine geri teslim edildi. Sevimliliğiyle merkezin maskotu olan ve son 3 aydır özenle bakılan Haçuvan, refah seviyesinin daha üst düzeyde tutulması amacıyla Van'dan gönderiliyor.

İHA muhabirine konuşan Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, merkezde çeşitli nedenlerle yuvaya tutunamamış yavrulara kreş hizmeti de verdiklerini anımsattı. Merkeze son olarak Hakkari'nin Çukurca ilçesinden bir ayı yavrusu geldiğini ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Bize getirildiği ilk günden genel sağlık durumunu stabil hale getirdik. Annesiyle buluşma ihtimaline karşı Hakkari'de 5 gün süreyle nöbet tutuldu. Ancak bu süre içinde herhangi bir sonuç alamadık. Öksüz ve yetim kalan ayı yavrusuna Haçuvan ismini verdik. Haçuvan'ı son 3 aydır besliyoruz. Hayvanın genel durumu düzeldi ve katı yemeğe geçildi" dedi.

"Van'a ayı barınağı şart"

Yavru aynın bundan sonra ayarlanan hayvanat bahçesinde hayatına devam edeceğini dile getiren Aslan, "Bu bölgede ayı popülasyonundan dolayı bir barınak şart hale geldi. Daha önce Bursa'ya göndermiştik. Türkiye'nin her yerinden bu hayvanlar Bursa'ya gönderildiği için orada da bir baskı oluyor. Bölgede çok sayıda ayı ailesinin olmasına bağlı olarak rehabilitasyon merkezinin ayıların yaşayabileceği şekle getirmemiz gerekiyor. Çalışmalarımıza başladık. Eğer fon bulabilirsek kendi hayvanımızı burada besleyebileceğiz. Haçuvan'ın beslenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Van'da 3 aydır bebek gibi bakılan ayı yavrusu Bursa'ya gönderiliyor
Van'da 3 aydır bebek gibi bakılan ayı yavrusu Bursa'ya gönderiliyor
Van'da 3 aydır bebek gibi bakılan ayı yavrusu Bursa'ya gönderiliyor
Van'da 3 aydır bebek gibi bakılan ayı yavrusu Bursa'ya gönderiliyor

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Kaynak: İHA

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