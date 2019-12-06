Son Dakika Haberleri: Van'da 3 belediye başkanı gözaltına alındı (3)
Son Dakika Güncel Van'da 3 belediye başkanı gözaltına alındı (3) - Son Dakika

Van'da 3 belediye başkanı gözaltına alındı (3)

6 saat önce

Van'da haklarında terör soruşturması yürütülen HDP'li Muradiye, Özalp ile Başkale belediye başkanları gözaltına alındı.

Van'da haklarında terör soruşturması yürütülen HDP'li Muradiye, Özalp ile Başkale belediye başkanları gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan ile meclis üyesi sözde eş başkanı Leyla Balkan, Özalp Beldiye Başkanı Yakup Almaç ile meclis üyesi sözde eş başkanı Dilan Örenci ve Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar gözaltına alındı.

Van'da 3 belediye başkanı gözaltına alındı (3)

Muradiye, Özalp, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YPG'li teröristler Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı var
Son dakika: Ceren'in katili Şırnak Cezaevine gideceğini öğrenince tepki gösterdi, araç Van'a yönlendirildi Terör örgütü algı operasyonuna hazırlanıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in anne ve babasını aradı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 18:42:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 3 belediye başkanı gözaltına alındı (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]