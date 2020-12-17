Van'da 2020'de 3 bin 200 anneye yeni doğan seti hediye edildi - Son Dakika

Van'da 2020'de 3 bin 200 anneye yeni doğan seti hediye edildi

17.12.2020 15:19
Van'da 2020'de 3 bin 200 anneye yeni doğan seti hediye edildi, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' projesi ile bir yılda 3 bin 200 anneye yeni doğan bakım seti hediye etti.

Van Büyükşehir Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' projesi ile bir yılda 3 bin 200 anneye yeni doğan bakım seti hediye etti.

Yaptığı hizmetlerin yanı sıra farkındalık çalışmalarıyla da adından söz ettiren Van Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve ailelere katkı sağlamak amacıyla başlattığı 'Hoş Geldin Bebek' projesini sürdürüyor. Projenin başladığı Ağustos 2019'dan bu yana 4 bin 183 aileye yeni doğan seti hediye edilirken, sadece 2020 yılı içerisinde ise 3 bin 200 anne projeden yararlandı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında yeni doğum yapmış annelere, içerisinde bebek bezi, bebek şampuanı, bebek sabunu, ateş ölçer, zıbın takımı, bebek battaniyesi, biberon, ıslak mendil ve anneler için hastane çıkışı elbisesinin yer aldığı bebek bakım çantası hediye ediliyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in tebrik mektubunun da yer aldığı setler, ekipler tarafından ailelere evlerinde teslim ediliyor. Yine aileler isterlerse Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezindeki yeni doğan servislerinde de setlerini alabilirler.

2021'de de devam edecek olan proje kapsamında ayrıca doğum raporu ile Van Büyükşehir Belediyesine başvuran ailelere de bakım seti veriliyor. - VAN

Van'da 2020'de 3 bin 200 anneye yeni doğan seti hediye edildi
Van'da 2020'de 3 bin 200 anneye yeni doğan seti hediye edildi
Van'da 2020'de 3 bin 200 anneye yeni doğan seti hediye edildi
Van'da 2020'de 3 bin 200 anneye yeni doğan seti hediye edildi
Van'da 2020'de 3 bin 200 anneye yeni doğan seti hediye edildi
Van'da 2020'de 3 bin 200 anneye yeni doğan seti hediye edildi

Büyükşehir Belediyesi, Bebek, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da 2020'de 3 bin 200 anneye yeni doğan seti hediye edildi - Son Dakika


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