Van'da 3 Bin 440 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
1 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Muradiye
ilçesindeki Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Ünseli Mahallesi'nde yapılan yol kontrolü esnasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Araçta yapılan aramada 3 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:43 Kaynak: İHA
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