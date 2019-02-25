Son Dakika Haberleri: Van'da 3 Bin 440 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'da 3 Bin 440 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

1 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da 3 Bin 440 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Muradiye ilçesindeki Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Ünseli Mahallesi'nde yapılan yol kontrolü esnasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Araçta yapılan aramada 3 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:43 Kaynak: İHA

Jandarma, Van, 3. Sayfa
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