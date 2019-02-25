Van'da 3 Bin 440 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
12 dakika önce
VAN'ın Muradiye ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma şüphe üzerine durdurduğu araçta 3 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirdi.
VAN'ın Muradiye
ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma şüphe üzerine durdurduğu araçta 3 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Muradiye ilçesindeki Alpaslan Jandarma
Karakol Komutanlığı ekipleri, Ünseli Mahallesi'nde yaptıkları yol kontrollü sırasında bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada 3 bin 440 paket kaçak sigara bulundu. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:23 Kaynak: DHA
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