Son Dakika Haberleri: Van'da 3 Bin 440 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'da 3 Bin 440 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

12 dakika önce

VAN'ın Muradiye ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma şüphe üzerine durdurduğu araçta 3 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Van'da 3 Bin 440 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
VAN'ın Muradiye ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma şüphe üzerine durdurduğu araçta 3 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alındı. 

Muradiye ilçesindeki Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ünseli Mahallesi'nde yaptıkları yol kontrollü sırasında bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada 3 bin 440 paket kaçak sigara bulundu. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. 

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:23 Kaynak: DHA

Jandarma, Muradiye, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şüpheli Kadından 1 Yıl Sonra Gelen Yasak Aşk İtirafı: Eşim, Dayısıyla İlişkim Olduğunu Öğrenince Öldürdü Lastiklerine Ateş Açılarak Durdurulan Minibüsten Çalıntı 20 Küçükbaş Çıktı

Defineciler İş Başında! Mezar Hırsızları Jandarmayı Harekete Geçirdi Rekabet Kurumu Başkanı'ndan Gıda Fiyatlarıyla İlgili Açıklama: Başlattığımız Süreçler Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 12:35:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 3 Bin 440 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]