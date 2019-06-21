Van'da 3 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi
51 dakika önce
Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:37 Kaynak: İHA
'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuşba
İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu
ilçesi Vali Mithatbey Mahallesi 522 Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Yapılan aramada, toplam 3 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili F.N., B.B. ve H.A. isimli 3 şahıs hakkında işlem yapıldı. - VAN
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