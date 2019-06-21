Son Dakika Haberleri: Van'da 3 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Van'da 3 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

51 dakika önce

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da 3 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]
Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Vali Mithatbey Mahallesi 522 Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Yapılan aramada, toplam 3 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili F.N., B.B. ve H.A. isimli 3 şahıs hakkında işlem yapıldı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:37 Kaynak: İHA
Tuşba, Polis, Van, 3. Sayfa
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