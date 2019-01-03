Son Dakika Haberleri: Van'da 3 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'da 3 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

1 saat önce

Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da 3 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Tuşba ilçesi Erciş karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir kargo firmasına ait araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 6 koli içerisine zulalanmış toplam 3 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, N.B. isimli şahıs hakkında ise işlem yapıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:58 Kaynak: İHA

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