Van'da 3 bin polis ve jandarma ile koronavirüs denetimi - Son Dakika

VAN'da, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu caddeler, kafeler ve restoranlarda denetimler yapıldı. 3 bin polis ve jandarma ile yapılan denetimlere havadan da polis helikopteri destek verirken, denetimler dronla görüntülendi.

Van'da, Vali Mehmet Emin Bilmez önderliğinde başlatılan koronavirüs denetimleri 3 bin polis ve jandarmanın katılımıyla gerçekleştirildi. 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimler kapsamında tüm ekipler sahaya indi. Havadan polis helikopterinin destek verdiği denetimler pazar yerleri, iş yerleri, marketler, lokantalar, kafeteryalar, toplu taşıma araçları ve tüm yaşam alanlarında yapıldı. Dronla havadan görüntülenen denetimlere İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve oda başkanları katıldı. Şehrin en işlek bölgeleri olan Cumhuriyet Caddesi'nde iş yeri sahipleri ve vatandaşları uyaran Vali Bilmez, koronavirüse karşı verilen mücadeleye de destek istedi. Vali Bilmez, vatandaşların bu süreçte maske takarak dışarı çıkmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları uyarısında bulundu. Denetimlerle ilgili açıklama yapan Vali Bilmez, bütün vatandaşları, pandemi konusunda tedbirlere uyması hususunda farkındalık yaratmak için bilinçli davranmaya teşvik ettiklerini söyledi.