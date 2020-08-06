Van'da 3 bin polis ve jandarma ile koronavirüs denetimi - Son Dakika

Van'da 3 bin polis ve jandarma ile koronavirüs denetimi

VAN'da, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu caddeler, kafeler ve restoranlarda denetimler yapıldı. 3 bin polis ve jandarma ile yapılan denetimlere havadan da polis helikopteri destek verirken, denetimler dronla görüntülendi.

Van'da, Vali Mehmet Emin Bilmez önderliğinde başlatılan koronavirüs denetimleri 3 bin polis ve jandarmanın katılımıyla gerçekleştirildi. 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimler kapsamında tüm ekipler sahaya indi. Havadan polis helikopterinin destek verdiği denetimler pazar yerleri, iş yerleri, marketler, lokantalar, kafeteryalar, toplu taşıma araçları ve tüm yaşam alanlarında yapıldı. Dronla havadan görüntülenen denetimlere İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve oda başkanları katıldı. Şehrin en işlek bölgeleri olan Cumhuriyet Caddesi'nde iş yeri sahipleri ve vatandaşları uyaran Vali Bilmez, koronavirüse karşı verilen mücadeleye de destek istedi. Vali Bilmez, vatandaşların bu süreçte maske takarak dışarı çıkmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları uyarısında bulundu. Denetimlerle ilgili açıklama yapan Vali Bilmez, bütün vatandaşları, pandemi konusunda tedbirlere uyması hususunda farkındalık yaratmak için bilinçli davranmaya teşvik ettiklerini söyledi. VAN'DA SON DÖNEMDE REHAVET ÇÖKTÜ

Vali Bilmez, "Denetimler için kaymakam ve valilik bünyesinde ilçe sağlık müdürleri, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, belediye başkanları ve esnaf odalarından ekipler oluşturuldu. Şu an gün boyu vatandaşlarımızı maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda daha duyarlı olmaları hususunda uyarmaya çalışıyorlar. Biz de insanları bu konuda bilinçli olmaya teşvik edeceğiz. Aynı zamanda trafik ekiplerimiz hem sürücüleri, hem de yolcuları pandemi konusunda uyarmakta. Van olarak hep birlikte çoğunlukla tedbirlere uyduk. Bize son dönemde rehavet çöktü. Onun için hep birlikte eskisi gibi olmaya çalışacağız. Şu an yoğun bakımda yatan hastalarımızın büyük bir kısmı 65 yaş üstü. Aile büyüklerimizin sağlığı için gençlerimizin de bu tedbirlere ciddi anlamda riayet etmesi lazım. Yarınlarımızın olması için bugün, yetkililerin aldığı tedbirlere uymaya çalışmalıyız. Birbirimizi uyarmalıyız. Aile içinde de sosyal mesafeye mutlaka uymalıyız. Bu süre zarfında Van'da görev yapan yazılı ve sözlü bütün basın mensupları ciddi bir katkı sundular" dedi.

YOĞUN BAKIM SERVİSİNDE CİDDİ ARTIŞ VAR

Vali Bilmez, kentte vaka sayılarında ciddi bir artışın olmadığını ifade ederek, "Ancak yoğun bakım servisimizde ciddi artış var. Bunların sebebi ise şu anda hastanelerde yatan hastalarımızın büyük bir kısmı yaşlılardan oluşmaktadır. Onun için yaşlılarımızı daha çok korumalıyız. Hastanelerimizde herhangi bir sıkıntımız yok. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi, Van Bölge Eğitim Araştırma ve Erciş Devlet Hastaneleri'miz de ahenk içinde çalışmaktadır. İhtiyaç oldukça yeni servisler açılacak. Biz bundan sonra şüpheli hasları 112 ambulanslarıyla aldıracağız. Testleri yapıldıktan sonra tekrar geri evlerine bırakılacak. Şüphelilerin direk hastaneye gitmeleri yerine, 112'yi aramaları yeterlidir. Hastaların doktor kararı dışında çıkmaları yasaklandı. Evdeki hastaları evde tutmamızın sebebi, hastanelerimizde yer olmadığından değil. Hastanemizin rutin işleyişinin devamını engellememek adına, aldığımız önlemdir. Evlerinden alınan hastalar, aynı şekilde ambulansla evlerine bırakılacaktır" diye konuştu.