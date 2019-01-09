Son Dakika Haberleri: Van'da 3, Bitlis ve Hakkari'de 1'er İlçede Okullara Kar Tatili

Van'da 3, Bitlis ve Hakkari'de 1'er İlçede Okullara Kar Tatili

1 saat önce

VAN'ın Çatak, Bahçesaray, Başkale, Bitlis'in Adilcevaz ile Hakkari'nin Çukurca ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Van'da 3, Bitlis ve Hakkari'de 1'er İlçede Okullara Kar Tatili, System.String[]
VAN'ın Çatak, Bahçesaray, Başkale, Bitlis'in Adilcevaz ile Hakkari'nin Çukurca ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Bölgede etkisini artıran yoğun kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışı nedeniyle Van'ın Çatak, Bahçesaray ve Başkale ile Bitlis'in Adilcevaz ile Hakkari'nin Çukurca ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi. - Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:25 Kaynak: DHA

Bitlis, Van, Hakkari, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı Yoğun Kar Yağışı Sonrası Tatil Haberleri Peş Peşe Geliyor! İşte Okulların Tatil Olduğu İller

Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı 'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Interpol'ün Listesine Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 10:08:11. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 3, Bitlis ve Hakkari'de 1'er İlçede Okullara Kar Tatili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]