Van'da 3, Bitlis ve Hakkari'de 1'er İlçede Okullara Kar Tatili
1 saat önce
VAN'ın Çatak, Bahçesaray, Başkale, Bitlis'in Adilcevaz ile Hakkari'nin Çukurca ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
VAN'ın Çatak
, Bahçesaray
, Başkale
, Bitlis
'in Adilcevaz
ile Hakkari
'nin Çukurca
ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
Bölgede etkisini artıran yoğun kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kar
yağışı nedeniyle Van
'ın Çatak, Bahçesaray ve Başkale ile Bitlis'in Adilcevaz ile Hakkari'nin Çukurca ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi. - Hakkari
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:25 Kaynak: DHA
Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı
Yoğun Kar Yağışı Sonrası Tatil Haberleri Peş Peşe Geliyor! İşte Okulların Tatil Olduğu İller
Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı
'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Interpol'ün Listesine Girdi