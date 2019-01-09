Van'da 3, Hakkari'de 2, Bitlis'te 1 İlçede Okullara Kar Tatili (2)
19 dakika önce
YÜKSEKOVA'DA OKULLAR TATİLHakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 günden beri etkisini sürdüren kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.
YÜKSEKOVA'DA OKULLAR TATİL Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde 4 günden beri etkisini sürdüren kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar
kalınlığı ilçe merkezinde 40, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreye ulaştı. İlçede ilk ve orta dereceli okullar, bugün tatil edildi. Okulların tatil olduğundan habersiz servis minibüsüyle yola çıkan öğretmenler ise zor anlar yaşadı. Yaşar
KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:36 Kaynak: DHA
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