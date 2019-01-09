Son Dakika Haberleri: Van'da 3, Hakkari'de 2, Bitlis'te 1 İlçede Okullara Kar Tatili -

Van'da 3, Hakkari'de 2, Bitlis'te 1 İlçede Okullara Kar Tatili -

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 günden beri etkisini sürdüren kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

Van'da 3, Hakkari'de 2, Bitlis'te 1 İlçede Okullara Kar Tatili -, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 günden beri etkisini sürdüren kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 40, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreye ulaştı. İlçede ilk ve orta dereceli okullar, bugün tatil edildi. Okulların tatil olduğundan habersiz servis minibüsüyle yola çıkan öğretmenler ise zor anlar yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:04 Kaynak: DHA

Yüksekova, Hakkari, Kar, Güncel
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