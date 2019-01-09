Van'da 3, Hakkari'de 2, Bitlis'te 1 İlçede Okullara Kar Tatili -
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 günden beri etkisini sürdüren kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.
Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde 4 günden beri etkisini sürdüren kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar
kalınlığı ilçe merkezinde 40, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreye ulaştı. İlçede ilk ve orta dereceli okullar, bugün tatil edildi. Okulların tatil olduğundan habersiz servis minibüsüyle yola çıkan öğretmenler ise zor anlar yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:04 Kaynak: DHA
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