Van'da 3 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 3 kilo metamfetamin ele geçirildi

VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerince yapılan denetimlerde C.D.'nin iş yeri ve aracında, 3 kilo metamfetamin ele geçirildi.

VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerince yapılan denetimlerde C.D.'nin iş yeri ve aracında, 3 kilo metamfetamin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen bir ihbar üzerine merkez İpekyolu ilçesinde yaşayan C.D.'nin iş yerinde ve aracında arama yaptı. Yapılan aramalarda 3 parça halinde toplam 3 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, C.D. gözaltına alındı.



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