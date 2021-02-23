Van'da 3 metre karla yoğun mücadele

VAN ve çevresinde 3 gün etkili olan kar yağışının ardından, karla mücadele ekiplerinin kapanan mahalle ve mezra yollarını ulaşıma açmak için çalışmaları devam ediyor. Kar yağışının ardından çığ riski nedeniyle kapatılan Van- Bahçesaray yoluna düşen çığlar ise karayolları karla mücadele ekiplerince temizleniyor.

Van, Hakkari ve Bitlis'te 3 gün etkili olan kar yağışının ardından birçok yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile karayollarının karla mücadele ekipleri kapanan mahalle ve mezra yollarının yeniden trafiğe açılması için çalışma yürütüyor. Ekipler zaman zaman 3 metreye yakın karla mücadele edip yolları açıyor. Kar yağışının ardından çığ riski nedeniyle Van-Bahçesaray kara yolu da trafiğe kapatıldı. Bahçesaray'a ulaşım, Hizan yolu üzerinden sağlanıyor. Trafiğe kapatılan yola bu süre içerisinde 4 çığ düştü. Kar yağışının durmasıyla birlikte ekipler, yer yer 3 metreyi bulan yolda da yol açma çalışması başlattı. Birçok iş makinesiyle bölgede çalışma yürüten ekipler, yolun büyük kısmını kardan temizledi.

Van'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin birçok ilçesinde dondurucu soğuklar başladı. Van'ın Çaldıran ilçesinde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 22 dereceye kadar düştü. Meteoroloji yetkilileri soğuk havanın hafta boyunca bölgede etkili olacağını bildirdi.