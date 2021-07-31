Üye Girişi
Van'da 3 önemli projeye DAKA desteği - Son Dakika

Van'da 3 önemli projeye DAKA desteği

31.07.2021 15:45
Van'da 3 önemli projeye DAKA desteği, System.String[]

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ev sahipliğinde Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Van uygulaması kapsamında destek almaya hak kazanan projelere ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ev sahipliğinde Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Van uygulaması kapsamında destek almaya hak kazanan projelere ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Van'da 2021 yılında destek almaya hak kazanmış Eski Van Şehrinin Canlandırılması 1. Etap Projesi, Özalp Halk Pazarı Esnaf Sitesi Yapımı ve Park Altı Dükkanların Ekonomiye Kazandırılması Projesi ile Van Bedesten Çarşısı Yapımı ve Tarihi Tekel Binasının Turizme Kazandırılması projelerine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray katıldı.

Toplantıda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, ülkenin birçok bölgesinde meydana gelen yangınlarda ölenlere rahmet dileyerek, yangınların bir an önce kontrol altına alınması temennisinde bulundu. İnce bir çalışma sonucunda oluşturulan projelerin merkezde değerlendirildiğini ve 3 projenin de kabul edildiğini ifade eden Vali Bilmez, "Bu projelerden biri Eski Van şehrinin ayağa kaldırılmasına ilişkin birinci etap çalışmasıdır ve bu proje bizim için çok önemlidir. Özalp ilçemizde geçen sene yanan bir halk pazarımızın yeniden yapılması için oluşturulan projemiz de kabul görüldü. Diğer bir projemiz de tekel binasının kültür evi olarak kullanılmak üzere onarımı yapılmaktadır. Kültür merkezini destekleyecek şekilde bedesten çarşısı projemiz vardı. Bu projemizin de yüzde 50'si bu kapsamda karşılandı. 3 projenin geçmesinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Projelerle birlikte Van ilinin yüz yıl öncesini ifade eden anıların yeniden canlandırılacağını dile getiren Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, projelerde emeği geçen herkese teşekkür ederek, hayırlı olmasını temenni etti.

Ülkede baş gösteren yangın felaketinden dolayı ölenlere rahmet, yakınlara da acil şifalar dileyen AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, cazibe merkezi kapsamında kabul görülen ve Van için öneme sahip olan projelerin hayırlı olmasını diledi.

Toplantı, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray'ın sunumlarının ardından son buldu. - VAN

Van'da 3 önemli projeye DAKA desteği
Van'da 3 önemli projeye DAKA desteği
Van'da 3 önemli projeye DAKA desteği
Van'da 3 önemli projeye DAKA desteği

Doğu Anadolu, Tekel, Özalp, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van'da 3 önemli projeye DAKA desteği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ajax'ın futbolcusu Noah Gesser ve ağabeyi feci trafik kazasında hayatını kaybetti 15:40 Ajax'ın futbolcusu Noah Gesser ve ağabeyi feci trafik kazasında hayatını kaybetti Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Biz yanıyoruz, bizi kurtarın 15:18 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Biz yanıyoruz, bizi kurtarın 15:13 "Speedy Mustafa" lakaplı fenomen ortalığı birbirine kattı! Önce kendini balkondan attı, sonra "Ölmedim be" diyerek sevincinden sigara yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangının bir türlü kontrol altına alınamadığı Manavgat'ta incelemelerde bulundu 14:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangının bir türlü kontrol altına alınamadığı Manavgat'ta incelemelerde bulundu Oyuncu Burcu Biricik, yangın sonrası yapılan fidan bağışlarına isyan etti: Evlerinden olan insanlara yardım yapılsın 13:55 Oyuncu Burcu Biricik, yangın sonrası yapılan fidan bağışlarına isyan etti: Evlerinden olan insanlara yardım yapılsın Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada 13:26 Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada
Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu 13:14 Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu Ağacı ateşe vermeye çalıştıkları anlar olay yaratmıştı! Zonguldak Valiliği iddiaları yalanladı 12:42 Ağacı ateşe vermeye çalıştıkları anlar olay yaratmıştı! Zonguldak Valiliği iddiaları yalanladı

Son Dakika Haberleri
18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü
18:28 Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
18:20 Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak
18:09 Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu
17:49 Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız
17:39 Yangın önlemleri arttırıldı! İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
Yangının etkili olduğu Marmaris'te yaşayan şarkıcı Gökçe, gözyaşları içinde yardım istedi Yangının etkili olduğu Marmaris'te yaşayan şarkıcı Gökçe, gözyaşları içinde yardım istedi         
15:42
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı         
15:37
Son Dakika: Manavgat'taki orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi Son Dakika: Manavgat'taki orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi         
15:17
Somali'de futbol takımının otobüsüne bombalı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı Somali'de futbol takımının otobüsüne bombalı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı         
15:09
Şeyma Subaşı, ayrılıp barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi Şeyma Subaşı, ayrılıp barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi         
14:34
Bir yangın da Hatay'da! Alevlere evlere sıçradı, ekipler alevleri kontrol altına aldı Bir yangın da Hatay'da! Alevlere evlere sıçradı, ekipler alevleri kontrol altına aldı         
13:34
Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu         
13:22
Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji harita paylaştı, termometreler 43 dereceyi gösterecek Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji harita paylaştı, termometreler 43 dereceyi gösterecek         
13:03
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili kahreden sözler: Birkaç kişi araya girdi, barış olacaktı Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili kahreden sözler: Birkaç kişi araya girdi, barış olacaktı         
12:13
Minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı, aynı aileden 5 kişi feci şekilde can verdi Minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı, aynı aileden 5 kişi feci şekilde can verdi         
12:06
Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar iyimser değil: Adı konmamış bir istiladır Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar iyimser değil: Adı konmamış bir istiladır         
11:39
Ülken seninle gurur duyuyor Mete! İstiklal Marşımızı tüm dünya işte böyle dinledi Ülken seninle gurur duyuyor Mete! İstiklal Marşımızı tüm dünya işte böyle dinledi         
11:19
Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti         
09:41
Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi         
09:35
Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı         
09:03
Fethiye Belediye Başkanı'ndan orman yangınları için kafa karıştıran iddia: 4 kişi molotof attı Fethiye Belediye Başkanı'ndan orman yangınları için kafa karıştıran iddia: 4 kişi molotof attı         
03:30
Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2021 16:07:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da 3 önemli projeye DAKA desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement