Van'da 3 önemli projeye DAKA desteği

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ev sahipliğinde Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Van uygulaması kapsamında destek almaya hak kazanan projelere ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Van'da 2021 yılında destek almaya hak kazanmış Eski Van Şehrinin Canlandırılması 1. Etap Projesi, Özalp Halk Pazarı Esnaf Sitesi Yapımı ve Park Altı Dükkanların Ekonomiye Kazandırılması Projesi ile Van Bedesten Çarşısı Yapımı ve Tarihi Tekel Binasının Turizme Kazandırılması projelerine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray katıldı.

Toplantıda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, ülkenin birçok bölgesinde meydana gelen yangınlarda ölenlere rahmet dileyerek, yangınların bir an önce kontrol altına alınması temennisinde bulundu. İnce bir çalışma sonucunda oluşturulan projelerin merkezde değerlendirildiğini ve 3 projenin de kabul edildiğini ifade eden Vali Bilmez, "Bu projelerden biri Eski Van şehrinin ayağa kaldırılmasına ilişkin birinci etap çalışmasıdır ve bu proje bizim için çok önemlidir. Özalp ilçemizde geçen sene yanan bir halk pazarımızın yeniden yapılması için oluşturulan projemiz de kabul görüldü. Diğer bir projemiz de tekel binasının kültür evi olarak kullanılmak üzere onarımı yapılmaktadır. Kültür merkezini destekleyecek şekilde bedesten çarşısı projemiz vardı. Bu projemizin de yüzde 50'si bu kapsamda karşılandı. 3 projenin geçmesinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Projelerle birlikte Van ilinin yüz yıl öncesini ifade eden anıların yeniden canlandırılacağını dile getiren Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, projelerde emeği geçen herkese teşekkür ederek, hayırlı olmasını temenni etti.

Ülkede baş gösteren yangın felaketinden dolayı ölenlere rahmet, yakınlara da acil şifalar dileyen AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, cazibe merkezi kapsamında kabul görülen ve Van için öneme sahip olan projelerin hayırlı olmasını diledi.

Toplantı, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray'ın sunumlarının ardından son buldu. - VAN