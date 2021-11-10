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Van'da 3 silah ve mermilerle yakalanan 3 kişiye gözaltı - Son Dakika

Van'da 3 silah ve mermilerle yakalanan 3 kişiye gözaltı

10.11.2021 08:10
Van'da 3 silah ve mermilerle yakalanan 3 kişiye gözaltı

VAN'ın Erciş ilçesinde, jandarmanın 3 adrese düzenlendiği operasyonda 3 tabanca ve mermiler ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

VAN'ın Erciş ilçesinde, jandarmanın 3 adrese düzenlendiği operasyonda 3 tabanca ve mermiler ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organiza Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erciş ilçesine bağlı Taşlıçay Mahallesi'ndeki 3 adreste silah ve muhimmat olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, adreslerde 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör ve 34 tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.K, B.K ve A.K gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.


Van'da 3 silah ve mermilerle yakalanan 3 kişiye gözaltı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da 3 silah ve mermilerle yakalanan 3 kişiye gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 3 silah ve mermilerle yakalanan 3 kişiye gözaltı - Son Dakika
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