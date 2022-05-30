Van'da "3. Uluslararası Feqiye Teyran ve Mirası Sempozyumu" sona erdi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "3. Uluslararası Feqiye Teyran ve Mirası" konulu sempozyum sona erdi.

İran ve Irak'ın yanı sıra birçok üniversiteden 60 akademisyenin katıldığı ve üç gün süren sempozyumun son oturumu Bahçesaray ilçesindeki Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda yapıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, sempozyumda yaptığı konuşmada, Feqiye Teyran'ın ömrünü ilimle geçiren önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Sempozyumun bölge için önem taşıdığını belirten Orhan, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediyesi ile Van YYÜ'ye teşekkür etti.

Yazar Mehmet Halit Yalçın ise Feqiye Teyran'ın, Kürt Edebiyatının önemli şairlerinden biri olduğunu anlattı.

Feqiye Teyran'ın birçok eserinin bulunduğunu ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Şiirleri sade bir anlatım üslubuyla yazılmıştır. Aynı zamanda bir İslam alimi olan Feqiye Teyran, şiirleriyle ve hikayeleriyle manevi dünyamızı aydınlatmış, iç dünyamıza yön vermiş hatta benliğimizi dahi şekillendirmiş bir şahsiyettir. Sempozyumun son gününde Feqiye Teyran'ın yaşadığı Bahçesaray ilçesinde olmak bizleri heyecanlandırıyor. Onun hatırasını yaşatmak bizleri onurlandırıyor."

Feqiye Teyran'ın Kartal Mahallesi'ndeki mezarının ve evinin ziyaret edilmesiyle son bulan sempozyuma, Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Belediyesi Başkanı Meki Arvas, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Sinan Hakan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nuri Bekiroğlu, yazarlar, akademisyen ve öğrenciler katıldı.