Van'da 3 yerden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu 2 iş yeri ve bir kurumdan hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, inşaat malzemesi satan bir iş yeri, markette ve bir kamu kurumunda yaşanan hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, 3 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli Y.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.