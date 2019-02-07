Son Dakika Haberleri: Van'da 3 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı

Van'da 3 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 3 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonucu 3 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, kırsal bölgelerde olumsuz havanın etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:07 Kaynak: AA

Van, Güncel
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