Van'da 3 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van
'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonucu 3 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Başkale
ve Bahçesaray
ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, kırsal bölgelerde olumsuz havanın etkisini sürdürdüğü kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:07 Kaynak: AA
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