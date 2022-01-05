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Van'da 3 yılın ardından kayak sezonu açıldı - Son Dakika

Van'da 3 yılın ardından kayak sezonu açıldı

05.01.2022 10:14

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi, üç yıl aradan sonra yeteri düzeyde karın yağmasıyla birlikte sezonu açtı.

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi, üç yıl aradan sonra yeteri düzeyde karın yağmasıyla birlikte sezonu açtı.

2019 yılında kar seviyesinin yeterli düzeyde olmaması ve 2020 yılında ise meydana gelen çığ felaketinden dolayı sezonu açamayan 12 yıllık Abalı Kayak Merkezi, geçtiğimiz 2021 yılında ise sadece 3 gün boyunca kayakseverleri ağırlamıştı. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle birlikte son 3 yıldır kar yağışının yetersiz olması nedeniyle sezonu tam açamayan Abalı Kayak Merkezi, geçtiğimiz günlerde karın yeteri düzeye ulaşmasıyla birlikte kayakseverleri ağırlamaya başladı.

"Son 3 yıldır hizmete alamıyoruz"

Konuya ilişkin konuşan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, 3 yıldır karın yağmamasından dolayı Abalı Kayak Merkezi'nden hizmetin alınamadığını belirtti. Bugün itibariyle merkezin birinci etabını hizmete açtıklarını ifade eden İnanç, "Arzu ettiğimiz miktarda olmazsa bile tesisi faal olarak kullanabileceğimiz kar miktarıyla karşı karşıyayız. Böylece birinci etabın karını ezerek hizmete açtık. Bugünden itibaren kayak severleri buraya bekliyoruz. Burada kar olmadığı için şuanda sporcularımız Hakkari'de kamptalar. Antrenmanlarını orada yapıyorlar. Birkaç gün sonra oradan geri çekerek, çalışmalarını burada devam ettireceğiz" dedi.

"İkinci etapta kar istenilen seviyede değil"

İkinci etapta istenilen kar seviyesini henüz yakalayamadıklarını dile getiren Nevzat İnanç, "İkinci etapta uygun olan alanlarda bir ezme çalışması yapılacak ama hizmete alabilmemiz için bir miktar daha kara ihtiyacımız var. İnşallah Mevla'm oraya da bir miktar kar gönderir ve orayı da kayakseverler ile sporcularımızın hizmetine açmış oluruz" diye konuştu.

"Yeni tesis için fizibilite çalışmaları sürüyor"

Yeni tesis için kayak komisyonun kurulduğunu ifade eden İnanç, "İlimizin farklı noktalarında belirlenen alanları takibe aldık. Yeni bir kayak tesisine ihtiyaç olması halinde bir fizibilite çalışmamız olsun istedik. Bu çalışmalarımız da bir taraftan devam ediyor. Burayla ilgili umutlarımız tükenirse, fizibilite çalışmamamızın raporunu sunarak, alternatif kayak tesisi talebinde bulunabiliriz. Bunun için henüz Abalı Kayak Merkeziyle ilgili kesin bir kanaate varmadık" şeklinde konuştu.

Van'da 3 yılın ardından kayak sezonu açıldı
Van'da 3 yılın ardından kayak sezonu açıldı
Van'da 3 yılın ardından kayak sezonu açıldı
Van'da 3 yılın ardından kayak sezonu açıldı
Van'da 3 yılın ardından kayak sezonu açıldı
Van'da 3 yılın ardından kayak sezonu açıldı

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Kayak Merkezi, Kayak, kar, Van, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Van'da 3 yılın ardından kayak sezonu açıldı - Son Dakika
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