Göçmenlerin barındırılması için kullanılan metruk yapı iş makineleriyle yıkıldı - Son Dakika
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Göçmenlerin barındırılması için kullanılan metruk yapı iş makineleriyle yıkıldı

25.03.2022 16:44

Van'ın İpekyolu ilçesinde Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile özel harekat polisleri, ihbar üzerine Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'ndeki binanın zemin katında arama yaptı.

Aramada yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 30 Afganistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Organizatör olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Hacıbekir Mahallesi'nde düzensiz göçmenlerin barındırılmasında kullanılan ve "şok ev" diye tabir edilen metruk yapı, polis nezaretinde belediye ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı.

Göçmenlerin barındırılması için kullanılan metruk yapı iş makineleriyle yıkıldı
Göçmenlerin barındırılması için kullanılan metruk yapı iş makineleriyle yıkıldı
Göçmenlerin barındırılması için kullanılan metruk yapı iş makineleriyle yıkıldı
Göçmenlerin barındırılması için kullanılan metruk yapı iş makineleriyle yıkıldı
Göçmenlerin barındırılması için kullanılan metruk yapı iş makineleriyle yıkıldı
Göçmenlerin barındırılması için kullanılan metruk yapı iş makineleriyle yıkıldı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Göçmenlerin barındırılması için kullanılan metruk yapı iş makineleriyle yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göçmenlerin barındırılması için kullanılan metruk yapı iş makineleriyle yıkıldı - Son Dakika
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