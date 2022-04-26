Van'da 30 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

26.04.2022 23:52
Van'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadeleye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ve özel harekat polisleri, ihbar üzerine Hacıbekir Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 30 Afganistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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Afganistan, İpekyolu, Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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