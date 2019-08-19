Van'da 30 kilogram eroin ele geçirildi
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Van'ın Başkale ilçesinde 30 kilogram eroin ele geçirildi.
Van Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:20 Kaynak: AA
'ın Başkale
ilçesinde 30 kilogram eroin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezine uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.
İlçeye bağlı Örmetaş Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda 30 kilogram eroin bulundu.
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