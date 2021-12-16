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Van'da 30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika

Van'da 30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

16.12.2021 19:00
Van'da 30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 30 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 30 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Van Valiliğince yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik istihbari çalışmalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İstihbari çalışmalar neticesinde İpekyolu ilçesinde ikamet eden G.Ş. isimli şahsın 'iftira, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunduğu ve 2020 tarihinden bu yana firari olarak arandığının tespiti üzerine yapılan araştırma sonucunda şüpheli şahıs 15 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalanmış olup, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - VAN

Van'da 30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Jandarma, İpekyolu, JASAT, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika
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